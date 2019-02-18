مجلس كركوك يعلن إلغاء اجتماعه في أربيل

2019/02/18 | 19:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مجلس محافظة كركوك الغاء اجتماعه في اربيل التي كان قد اعلن عنها وسط رفض عربي وتركماني .

وقال المجلس في بيان رسمي انه نظرا لعدم اتفاق الكتل السياسية في مجلس المحافظة على عقد اجتماع استثنائي في اربيل ، فقد تقرر الغاء الاجتماع.

وكان رئيس مجلس المحافظة وكالة الهارب لاربيل ريبوار طالباني قد دعا قبل ايام لعقد جلسة لمجلس محافظة كركوك في اربيل لاختيار محافظ جديد.

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