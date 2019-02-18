2019/02/18 | 19:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أفادت قناة سكاي سبورت منذ قليل أن الثنائي روبيرتو فيرمينو وديان لوفرين لم يخوضوا تدريب ليفربول استعدادًا لمواجهة بايرن ميونيخ في دوري الأبطال.

اختيارات المحررين سولشار: أليكسيس سانشيز كزجاجة الكاتشب حوار جول - جنكيز أوندر عن خلافة صلاح وطموحاته مع روما والفارق بين كرة القدم في إيطاليا وتركيا خاص جول | جوتزه: الدوري الإنجليزي مثير وجذاب للغاية ما هي أكاديمية أسباير؟ وكيف ساهمت في فوز قطر بكأس آسيا 2019؟

ويستضيف الريدز ضيفه البافاري في ذهاب ثمن نهائي البطولة القارية على ملعبه آنفيلد غدًا الثلاثاء، ومن المؤكد غياب مدافعه الأفضل فيرجيل فان دايك عن اللقاء للإيقاف.

ويبدو أن متاعب الفريق ومعاناته مع الإصابات لن تتوقف، إذ من المحتمل أن يغيب لوفرين عن المباراة كذلك للإصابة التي لحقت به في مباراة ولفرهامبتون ضمن كأس الاتحاد الإنجليزي في يناير الماضي.

هندرسون: ليفربول يستهدف الفوز بالبريميرليج ودوري الأبطال

ولم يحسم المدرب يورجن كلوب موقف اللاعب من المشاركة غدًا، إذ قال أنه سيتم متابعة حالته حتى اللحظات الأخيرة، لكن قناة سكاي أكدت غيابه عن التدريبات اليوم مما يعزز فرضية عدم لحاقه باللقاء.

والخبر السيء الجديد جاء أيضًا من تدريبات الفريق اليوم، بغياب المهاجم البرازيلي عنها لإصابته بفيروس، لكن لم يُعلن بعد المزيد من التفاصيل حول موقفه من لعب اللقاء من عدمه.

مهارة بالوتيلي وضعت توفان أمام المرمى 😲ثنائية من طراز خاص لدى @OM_Arab 👏 pic.twitter.com/QNrMe5GhBU— جول العربي - Goal (@GoalAR) February 18, 2019

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مفاجأة "سلبية" في تدريبات ليفربول استعدادًا لبايرن ميونيخ) نشر أولاً على موقع (جول) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مفاجأة "سلبية" في تدريبات ليفربول استعدادًا لبايرن ميونيخ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (جول).