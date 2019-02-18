أكثر من 1000 داعشي فروا من سوريا الى صحراء وجبال غرب العراق

2019/02/18 | 19:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مسؤول عسكري امريكي، الاثنين، أن أكثر من 1000 عنصر بتنظيم داعش الإجرامي قد فروا من سوريا الى مناطق الجبال والصحاري في غرب العراق خلال الاشهر الستة الماضية وقد يكون لديهم ما يصل الى 200 مليون دولار نقدا.وقالت شبكة سي أن أن الامريكية في تقرير مترجم، عن المسؤول العسكري الذي فضل عدم الكشف عن هويته قوله إن “عناصر داعش كانوا مستمرين بالفرار حتى مع اقتراب القتال من المعقل الاخير للجماعة الارهابية في جنوب شرق سوريا”.

وأضاف، أنه "يعتقد ان معظم الفارين من داعش الى كانوا في السابق اعضاء في تنظيم القاعدة الارهابي في العراق".

وأشار الى، أن "هذا التقييم عن قوة داعش يأتي في نهاية ايام ما يسمى بالخلافة الفعلية على الارض بعد هزيمة التنظيم الارهابي”.

وكان قائد القيادة المركزية الامريكية في الشرق الاوسط الجنرال ستيف فوتل قد قدر في وقت سابق من هذا الشهر ان ما بين 20 الى 30 ألف عنصر من داعش مازالوا متبقين وهو ما يتزامن مع تقديرات الامم المتحدة في آب الماضي فيما تشير تقديرات وزارة الدفاع الامريكية الى وجود ما بين 15.500 الى 17.100 عنصر في العراق وحوالي 14 ألف عنصر آخرين في سوريا.



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