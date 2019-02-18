مطار النجف.. ضبط عملة مزورة

2019/02/18 | 19:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت هيأة المنافذ اليوم الاثنين, وبعملية نوعية ووفق معلومات دقيقة وردت من مديرية االأمن الوطني في منفذ مطار النجف الاشرف الدولي وذكر إعلام هيأة المنافذ

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