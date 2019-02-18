تقارير.. زيدان يضع شروطه لتدريب تشلسي.. 260 مليون دولار ولاعب

2019/02/18 | 19:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكرت تقارير صحفية أن أسطورة كرة القدم الفرنسية السابق زين الدين زيدان أعرب عن استعداده لتولي تدريب نادي تشلسي الإنجليزي، ولكن وفق 3 شروط.ويدرب تشلسي

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