الحشد الشعبي يغلق مقرا وهميا ابتز مواطنين جنوبي بغداد

2019/02/18 | 19:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقالت المديرية في بيان تلقت " الغدير " إنه استمرارا لحملة مديرية الأمن في هيئة الحشد الشعبي بغلق المقرات الوهمية التي تدعي الانتماء للحشد الشعبي وتنتحل صفته قامت قوة من المديرية، اليوم، بغلق مقر يدعي الانتماء للحشد الشعبي في منطقة الدورة بجانب المجلس البلدي قرب شارع 60.وأضاف البيان، ان المقر المذكور كان يقوم بعمليات ابتزاز للمواطنين"، لافتا إلى أن "المتواجدين بالمقر قاموا بحرق بعض الملفات قبل وصول القوات.انتهى ع.س

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