تخفيض إنتاج حقل مجنون النفطي إلى 104 آلاف برميل يوميا

2019/02/18 | 19:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وذكرت مصادر اعلامية ان "وزارة النفط خفضت إنتاج حقل مجنون العملاق إلى 104 آلاف برميل يوميا هذا الشهر من 220 ألف برميل يوميا في كانون الثاني".

واضافت ، ان "عملية خفض الإنتاج في الحقل جاءت التزاما من العراق باتفاق منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).

انتهى ع.س

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