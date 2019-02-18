2019/02/18 | 19:29
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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إيران تعلن تحقيق “طفرة تاريخية” بانتاج البنزين) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد:سومر نيوز
أكد وزير النفط الايراني بيجن زنكنة، الاثنين، أن مضاعفة انتاج البنزين على مدى خمس سنوات ومع تدشين المر...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
إيران تعلن تحقيق “طفرة تاريخية” بانتاج البنزين) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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