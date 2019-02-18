إيران تعلن تحقيق “طفرة تاريخية” بانتاج البنزين

2019/02/18 | 19:29

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بغداد:سومر نيوز

أكد وزير النفط الايراني بيجن زنكنة، الاثنين، أن مضاعفة انتاج البنزين على مدى خمس سنوات ومع تدشين المر...

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