بشير الحداد: يدعو الكويت لـ

2019/02/18 | 19:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

إستقبل نائب رئيس مجلس النواب العراقي بشير حداد بمكتبه في بغداد، اليوم الاثنين، وفدا من رجال الأعمال في دولة الكويت برئاسة الشريف بلال آل باشا العبدلي.

وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز آفاق التعاون الاقتصادي والتجاري المثمر بين البلدين الجارين، وتشجيع الشركات الكويتية للتعاون مع نظيراتها العراقية في إعادة إعمار مشاريع البنى التحتية.

الحداد، أشار في بيان ورد لشفق نيوز الى أهمية توسيع العلاقات الثنائية في مختلف المجالات وتفعيل آليات التنسيق والتعاون في قطاع الاستثمار، وتوسيع آفاق التبادل التجاري بين الشعبين بما يعزز التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتوفير فرص العمل في البلدين.

ودعا الى إدامة جسور التواصل والتعاون لتكون الدبلوماسية الشعبية رديفاً للدبلوماسية السياسية، مضيفاً "نسعى إلى إقامة أفضل العلاقات على كافة المستويات مع الجارة الكويت، ونتمنى طي صفحة الماضي، لوجود مشتركات كثيرة بين الشعبين، ونتطلع الى دعم الأشقاء والأصدقاء لتجاوز المرحلة وبناء البلد من جديد".

من جانبه أعرب الشريف بلال العبدلي عن سروره بلقاء نائب رئيس المجلس ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك، وقال ان التعارف والتآلف سيقود للتكاتف، مشيراالى أهمية مد جسور التواصل والتعاون الاقتصادي والاستثماري، وتقديم التسهيلات لرجال الأعمال والمستثمرين من كلا البلدين للمساهمة في إعادة البناء والتنمية سيما وان العلاقات التاريخية والجغرافية بين البلدين ممكن ان يكون لها دور كبير في ازدهار المنطقة.

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