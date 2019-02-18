الداخلية تعلن القبض 13 متهما بينهم 3 من “داعش” في الموصل

2019/02/18 | 19:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد اعلنت وزارة الداخلية، الاثنين، اعتقال 13 متهما بينهم ثلاثة من عناصر تنظيم “داعش” في الجانب الايسر من مدينة الموصل بمحافظة نينوى.وقالت الوزارة في بيان تلقى “النور نيوز” ، نسخة منه، إن “فوج طوارئ الشرطة الثاني عشر التابع لقيادة شرطة محافظة نينوى وبناءً على مذكرات قبض قضائية وتعاون المواطنين القبض على ( […]

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