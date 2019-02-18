عناصر “فصيل وهمي” في “الدورة” يحرقون ملفاتهم قبل لحظات من اقتحام المقر!

2019/02/18 | 19:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس أعلنت مديرية الأمن في هيئة الحشد الشعبي، الاثنين، إغلاق مقر وهمي جديد يدعي الانتماء للحشد الشعبي جنوبي العاصمة بغداد، مشيرة إلى أن “المقر كان يقوم بعمليات ابتزاز للمواطنين”.وقالت المديرية في بيان تلقى “ناس” اليوم (18 شباط 2019) نسخة منه أنه “استمرارا لحملة مديرية الأمن في هيئة الحشد الشعبي بغلق المقرات الوهمية […]

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