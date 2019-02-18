مخلفات داعش تواصل حصد أطفال الفلوجة: حصيلة ضحايا الحادث الأخير

2019/02/18 | 19:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس افاد مصدر امني، اليوم الاثنين، بأن عبوة ناسفة انفجرت على 3 اطفال كانوا يرعون الاغنام في منطقة النساف التابعة لقضاء الفلوجة.وقال المصدر في حديث لـ”ناس”، اليوم (18 شباط 2019)، إن “الانفجار كان بسبب عبوة ناسفة من مخلفات داعش ادت إلى مقتل طفلين وإصابة فتاة صغيرة معهم بجروح خطيرة” وأضاف المصدر الذي […]

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