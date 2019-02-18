نائب: الفصل التشريعي الجديد سيتضمن إقالة الوزراء المشمولين بالمساءلة والعدالة

2019/02/18 | 19:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / خاص… أكد النائب عن تحالف البناء فاضل الفتلاوي، الاثنين، أن الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب سيتضمن فتح جميع الملفات بما فيها الوزراء المشمولين بإجراءات هيئة المساءلة والعدالة، فيما بين أن مجلس النواب سيعمل على إقالة الوزراء المشمولين بتلك الإجراءات.وقال الفتلاوي في تصريح لـ/ المعلومة/، إن “الفصل التشريعي الأول لمجلس النواب كان غير […]

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