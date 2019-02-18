الداخلية “اعتقال 13 متهما بينهم ثلاثة من عناصر داعش في الجانب الايسر من الموصل “

2019/02/18 | 19:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

(المستقلة)…اعلنت وزارة الداخلية، الاثنين، اعتقال 13 متهما بينهم ثلاثة من عناصر تنظيم “داعش” في الجانب الايسر من مدينة الموصل بمحافظة نينوى.

وقالت الوزارة في بيان تلقت، وكالة الصحافة المستقلة ، نسخة منه، إن “فوج طوارئ الشرطة الثاني عشر التابع لقيادة شرطة محافظة نينوى وبناءً على مذكرات قبض قضائية وتعاون المواطنين القبض على ( ١٣ ) متهماً بينهم ( ثلاثة ) من عناصر داعش الارهابية الذين كانوا يعملون فيما يسمى بديوان الجند”.

واضافت الوزارة، أن “احدهم قيادي بدرجة (أمير) وخمسة منهم يعملون في النصب والإحتيال على المواطنين ومطلوبين وفق المادة ( ٤٥٦ ق ع ) واثنين منهم وفق المادة ( ٤٠٦ ق ع ) شروع بالقتل وثلاثة منهم مطلوب وفق المادة ( ٢٣٤ ق ع)”، مبينة انه “تم القبض عليهم في أماكن متفرقة من الجانب الأيسر لمدينة الموصل”.

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