ارتفاع حصيلة وفيات انهيار سد فالي بالبرازيل إلى 169 شخصاً

2019/02/18 | 19:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: ارتفعت حصيلة الوفيات الرسمية جراء كارثة انهيار سد في مدينة برومادينهو البرازيلية لتصل إلى 169 شخصاً إلى جانب آخرون لا يزالوا في تعداد المفقودين.





وقالت السلطات في ولاية ميناس جرايس البرازيلية، في تعليقات مساء أمس الأحد، إنه يضاف إلى هذه الوفيات 141 شخصاً آخرون لم يتم تحديد موقعهم حتى الآن، نقلاً عن وكالة "رويترز".





وتشغل السد شركة "فالي" البرازيلية العاملة في مجال تعدين خام الحديد والنيكل.





يذكر أن حوالي 200 شخصاً من السكان تم ترحليهم من منطقة قريبة من سد آخر تشغله شركة "فالي" يوم السبت الماضي وسط مخاوف بشأن ضعف بنيته الهيكلية وأنه عرضة للانهيار.





وكان خام الحديد تراجعت أسعاره في نهاية الأسبوع الماضي بعد مكاسب قياسية تم تسجيلها على خلفية مخاوف بشأن تراجع المعروض العالمية وسط إعلان شركة فالي إجراء القوة القاهرة.





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