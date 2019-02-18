سيتي جروب يتوقع استبدال آلاف وظائف

2019/02/18 | 19:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: قال رئيس "سيتي جروب" إنه من المرجح أن يتم استبدال عشرات الآلاف من وظائف "الكول سنتر" بالبنك بالآلات مع خفض التكاليف.





وأضاف رئيس رابع أكبر بنك أمريكي من حيث الأصول "مايك كوربات" في مقابلة مع صحيفة "فايننشال تايمز"، اليوم الإثنين، أنه لا يزال يوجد عشرات الآلاف من العاملين في وظائف "الكول سنتر" بالبنك في ظل الرقمنة الأولية لعمليات التغيير بالذكاء الاصطناعي.





وتابع: نحن نعلم أنه عندما نتمكن من رقمنة هذه العمليات، فإننا لن نقوم فقط بتغيير أو تحسين تجربة العميل بشكل جذري بل إنها ستقدم تكاليف أقل.





ولم يحدد "كوربات" حجم وظائف "الكول سنتر" الموجودة في "سيتي جروب" أو مقدار الوظائف التي قد تتأثر سلباً بمثل هذه الخطوة.





وذكر كوربات أن "سيتي" ليس لديه خطط للتخلص من العناصر البشرية في وظائف "الكول سنتر" بشكل كامل، قائلاً: "لا نريد أن يتعرض الناس للإحباط بشأن هذا الأمر".





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