صور| بعد تداول قصته على السوشيال ميديا «مسن الإسكندرية» يحقق حلمه

2019/02/18 | 19:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استطاع محمد يوسف الهجان، والمعروف إعلاميا بـ«مسن الإسكندرية»، أن يحقق حلمه، بعد سعي طويل وراء كسب رزقه، ليحصل على ماكينة دفع إلكترونية حديثة من إحدى الشركات تقديرا له كنموذج يحتذى به في المثابرة والكفاح، بعد أن تداولت منصات التواصل الاجتماعي قصته خلال الآونة الأخيرة، حيث لجأ إلى ماكينة للدفع الإلكتروني، أعطاها إياه أحد المقربين منه ليطوف بها على كورنيش الإسكندرية.

وقامت الشركة المتخصصة بمجال الدفع الإلكتروني بضخ مبلغ 5 الآف جنيه كهدية له لبدء مشروعه الجديد، من أجل مواجهة ضغوط الحياة المادية وأعبائها، حيث يمكن من خلالها دفع الفواتير الخاصة بالكهرباء والغاز والهواتف المحمولة.

وأعرب الهجان عن سعادته بالماكينة الحديثة التي نالها، قائلا: «كنت أخشى من تلف الماكينة التي معي، وكنت أرغب في أخرى أكثر تطورا وتحملا، خاصة أني أعتمد على ماكينة الدفع الإلكترونية، كعنصر دخل أساسي لأسرتي، وقد تحقق حلمى أخيرا».

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