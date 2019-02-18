عبدالمهدي عن زيادة انتاج الكهرباء: ضرورة اختزال الوقت واختيار افضل الشركات

2019/02/18 | 19:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي ،الاثنين، اهمية اختزال عامل الوقت وتركيز الجهود من اجل زيادة انتاج الطاقة الكهربائية، فيما شدد على ضرورة اختيار افضل الشركات بمجال الطاقة .

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