2019/02/18 | 19:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع / الحشد الشعبي يعلن عن اغلاق مقر جديد ينتحل صفته في العاصمة

18/02/2019 19:36:00 PM |

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واع / بغداد / ز .أ

اعلنت هيئة الحشد الشعبي، الاثنين، عن اغلاق مقر جديد يدٌعي الانتماء لقواته جنوبي بغداد، مشيراً إلى أن المقر كان يقوم بعمليات ابتزاز للمواطنين.

وذكر بيان للحشد تلقته ( وكالة انباء الاعلام العراقي / واع ) إنه "استمرارا لحملة مديرية الأمن في هيئة الحشد الشعبي بغلق المقرات الوهمية التي تدعي الانتماء للحشد الشعبي وتنتحل صفته قامت قوة من المديرية، اليوم، بغلق مقر يدعي الانتماء للحشد الشعبي في منطقة الدورة بجانب المجلس البلدي قرب شارع 60".

وأضاف البيان، ان "المقر المذكور كان يقوم بعمليات ابتزاز للمواطنين"، مشيرا إلى أن "المتواجدين بالمقر قاموا بحرق بعض الفايلات والمتسمسكات قبل وصول القوات".

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