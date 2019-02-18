عبد المهدي لنائب رئيس الوزراء البلجيكي: هذا أكبر تحدي نواجهه

2019/02/18 | 19:54

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بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

اقرت كتائب حزب الله، الاثنين، بقصف مواقع للقوات الأميركية في سوريا، كاشفة عن عدد تلك القوات في العراق.

وقال الناطق العسكري باسم كتائب حزب الله جعفر الحسيني، في تصريحات نقلتها قناة "الميادين" اللبنانية، وتابعتها &quo

بغداد اليوم _ بغداد

ناقشت لجنة التسليح برئاسة القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي، اليوم الاثنين، عقود تسليح وتعزيز قدرات القوات العراقية، بمقر وزارة الدفاع.

وقال المكتب الاعلامي لعبد المهدي في بيان، إن الاخير "ترأس اجتماعا لل

بغداد اليوم- بغداد

دعا القيادي في ائتلاف الوطنية النائب رعد الدهلكي، الاثنين، الحكومة ورئيسها عادل عبد المهدي لادراج مطالب شريحة المعلمين ضمن جدول اعمال جلسة مجلس الوزراء المقبلة لمناقشتها وفق القوانين.

وقال الدهلكي في بيان تلقته "بغد

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