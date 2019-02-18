انتخاب فالا فريد رئيسا مؤقتا لبرلمان كردستان

2019/02/18 | 19:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتخب برلمان كردستان، فالا فريد رئيسا "مؤقتا" له، بعد حصولها على اثنين وستين صوتا على حساب مرشح كتلة الجيل الجديد سيبان سالم، الذي حصل على ثمانية اصوات فقط.

وقال مراسل الاتجاه، إن رئاسة فريد ستكون مؤقتة، وتنتهي بعودة الاتحاد الوطني الى جلسات البرلمان.

وكان الاتحاد الوطني، أعلن في وقت سابق، انه لن يشارك في جلسة البرلمان وتشكيل الحكومة الجديدة للاقليم، حتى يتم حسم منصب محافظ كركوك لصالحه .

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