بيانيتش: رونالدو وُلد ليُسجل أهدافًا مهمة، ورفضت عروضًا للرحيل خلال الصيف

2019/02/18 | 19:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

اعترف ميراليم بيانيتش بوجود اهتمام من عدة أندية بضمه خلال سوق الانتقالات الصيفي الماضي، لكن مؤكدًا في نفس الوقت أنه لم يُفكر بها كثيرًا لعدم إيجاده أي سبب يدعوه للرحيل عن يوفنتوس.

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وارتبط الدولي البوسني طوال الصيف بالانتقال لأندية برشلونة وتشيلسي ومانشستر يونايتد، لكنه في النهاية واصل رحلته في يوفنتوس أرينا، بل ووقع خلال أغسطس الماضي عقدًا جديدًا يمتد لـ5 سنوات مع النادي.

برشلونة يتفوق على تشيلسي في سباق التعاقد مع يوفيتش

وقد تحدث عن تلك الفترة قائلًا "كان هناك بعض الاهتمام، هذا صحيح، لكني لم أجد أي سبب لأغير النادي.



لا أعلم إن كان يوفنتوس سيكون آخر نادٍ كبير ألعب له، فالقرار في سوق الانتقالات لا يخص اللاعب وحده بل النادي أيضًا".

صاحب الـ28 عامًا أضاف حول زميله كريستيانو رونالدو القادم هذا الموسم من ريال مدريد "هو حاسم دومًا في المباريات الكبيرة، لقد ولد ليُسجل أهدافًا مهمة.



حين نتحدث، يُخبرني أنه سعيد وواثق في قوة الفريق".

أتم تصريحاته لصحيفة إل جورنال قائلًا عن دوري الأبطال "أستطيع أن أرى يوفنتوس فائزًا بدوري الأبطال خلال السنوات القليلة القادمة.



الفوز بها يُمثل حلمًا بالنسبة لي، وأنا في المكان المثالي لتحقيق هذا الحلم".

بيانيتش واثق في قدرة فريقه على الفوز بدوري الأبطال هذا العام 🗣️ pic.twitter.com/eP55qTTgmB— جول العربي - Goal (@GoalAR) February 18, 2019

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