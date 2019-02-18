عبد المهدي يوجه باختيار افضل الشركات و العروض في مجالات انشاء محطات الطاقة

2019/02/18 | 20:00

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(المستقلة)…وجه رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، الاثنين، باختيار افضل الشركات والعروض في مجالات إنشاء محطات الطاقة، مؤكداً اهمية اختزال الوقت وتركيز الجهود لزيادة الانتاج.

وقال مكتب عبد المهدي في بيان تلقت وكالة الصحافة المستقلة نسخة منه، إن رئيس الوزراء “ترأس اجتماع اللجنة الوزارية للطاقة وجرى خلال الاجتماع الذي حضره وزراء النفط والكهرباء والموارد المائية استعراض اهم المشاريع وسبل دعمها والاستعدادات الجارية لموسم الصيف المقبل”.

وأكد عبد المهدي بحسب البيان “اهمية اختزال عامل الوقت وتركيز الجهود من اجل زيادة انتاج الطاقة الكهربائية”.

وأضاف البيان أن عبد المهدي “وجه باختيار افضل الشركات والعروض في مجالات إنشاء محطات الطاقة والصيانة ووفق توقيتات زمنية محددة”.

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