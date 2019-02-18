2019/02/18 | 20:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الصورة المرفقة:

لمحة مختصرة:

شبكة اخبار الناصرية:

اعلنت شركة نفط ذي قار اليوم عن تعويض 140 مزارعا من المتضررين من العمليات النفطية في حقلي الغراف والناصرية النفطيين .





شبكة اخبار الناصرية:اعلنت شركة نفط ذي قار اليوم عن تعويض 140 مزارعا من المتضررين من العمليات النفطية في حقلي الغراف والناصرية النفطيين .ونقل بيان للشركة عن مديرها العام علي وارد ، قوله ان لجنة التعويض الرضائي في الشركة قامت بالتنسيق مع مديرية الزراعة في المحافظة بجرد وتوزيع التعويضات على المزارعين المتضررين من العمليات النفطية .كما نقل البيان عن رئيس لجنة التعويض الرضائي في الشركة راجي نعمة قوله ان تعويض الفلاحين يأتي ضمن قرارات مجلس الوزراء التي خصصت تعويضا مجزيا للفلاحين عن الاراضي الزراعية المتضررة .

اقرأ المزيد

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ذي قار تعوض 140 مزارعا من المتضررين من العمليات النفطية) نشر أولاً على موقع (شبكة اخبار الناصرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ذي قار تعوض 140 مزارعا من المتضررين من العمليات النفطية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شبكة اخبار الناصرية).