كتائب حزب الله: هذه هي أعداد القوات والشركات الأميركية.. ونقوم بتحركات لمتابعتهم

2019/02/18 | 20:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس انتقدت حركة كتائب حزب الله، الإثنين، الانتشار الأميركي في العراق.وقالت الحركة في بيان، تلقى “ناس” نسخة منه، اليوم (18 شباط 2019)، إن “الانتشار الأميركي في العراق يشير إلى مخططٍ، نحن لدينا المعلومات عنه، وسنعلنها لاحقاً”.وأضاف البيان أن الحركة “تقوم بتحركات في المناطق الحدودية مع سوريا لمتابعة تحركات الأميركيين”، وكشف أن […]

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