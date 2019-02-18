2019/02/18 | 20:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس أفاد مصدر أمني, الاثنين, ان عناصر تنظيم “داعش”, “خطفوا ١٢ شخصاً في قضاء النخيب على الطريق الرابط بين ١٦٠ والنخيب, من بينهم منتسب بالجيش العراقي تم اعدامه في مكان الاختطاف” واضاف ان “المعلومات الاولية تشير الى ان من بين المختطفين اربعة مواطنين من قضاء الرمادي”, اضافة الى “مختطف اخر اسمه فارس عطيه […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الـ 160 تعود إلى المشهد: داعش يختطف 12 مدنياً..) نشر أولاً على موقع (ناس نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الـ 160 تعود إلى المشهد: داعش يختطف 12 مدنياً..) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ناس نيوز).