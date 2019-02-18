عبدالمهدي يدعو إلى تركيز الجهود من أجل زيادة إنتاج الطاقة الكهربائية

2019/02/18 | 20:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو - أربيلدعا رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، اليوم الاثنين، الى اختزال الوقت وتركيز الجهود من أجل زيادة انتاج الطاقة الكهربائية.وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، في بيان إطلعت عليه شبكة رووداو الإعلامية، ان "عبد المهدي ترأس اليوم اجتماع اللجنة الوزارية للطاقة، بحضور وزراء النفط والكهرباء والموارد المائية".وأكد عبد المهدي خلال الاجتماع، على "أهمية اختزال عامل الوقت وتركيز الجهود من اجل زيادة انتاج الطاقة الكهربائية".ووجه عبد المهدي، بـ"اختيار افضل الشركات والعروض في مجالات إنشاء محطات الطاقة والصيانة ووفق توقيتات زمنية محددة".وأشار البيان، "أن اجتماع اللجنة استعرض اهم المشاريع وسبل دعمها والاستعدادات الجارية لموسم الصيف المقبل".

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