ائتلاف الوطنية يعلن تأييده لمطالب نقابة المعلمين ويدعو الحكومة للاستجابة لها

2019/02/18 | 20:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعا النائب عن ائتلاف الوطنية رعد الدهلكي في بيان رئيس الوزراء عادل عبد المهدي الى إدراج مطالب شريحة المعلمين ضمن جدول اعمال جلسة مجلس الوزراء المقبلة لمناقشتها وتطبيقها وفقا للقوانين، مطالبا مجلس النواب بالإشراف والرقابة على تنفيذها.

وأوضح الدهلكي أن شريحة المعلمين تعتبر من الشرائح المهمة والاساسية في بناء الاجيال المستقبلية، مبينا ان هذه الشريحة تعرضت للظلم ولم يتم انصافها رغم إنها الاساس في نهضة البلدان المتقدمة.

وأضاف أن ائتلاف الوطنية يشدد على ضرورة الاستجابة لمطالب النقابة وفق الاطر والقوانين العراقية النافذة بعيدا عن المماطلة والتسويف بحسب البيان.

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