2019/02/18 | 20:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد

ترأس

القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي، الاثنين، اجتماعا للجنة التسليح في مقر

وزارة الدفاع.

وقال

المكتب الاعلامي لعبد المهدي في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إن

“رئيس مجلس الوزراء عقد اليوم اجتماعا للجنة التسليح في مقر وزارة الدفاع اليوم،

لمناقشة عقود التسليح والتجهيز وتعزيز قدرات القوات العراقية”.

واضاف

المكتب، أن “الاجتماع حضره عدد من القادة والضباط والمسؤولين”.

انشر على مواقع التواصل !

Post Views:

18

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عبد المهدي يناقش مع لجنة التسليح تعزيز قدرات القوات العراقية) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عبد المهدي يناقش مع لجنة التسليح تعزيز قدرات القوات العراقية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).