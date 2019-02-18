شركة نفط هندية توقع أول اتفاق سنوي لشراء الخام الأمريكي

2019/02/18 | 20:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: أعلنت شركة النفط الهنية أنها قامت بتوقيع أول اتفاق سنوي لشراء الخام الأمريكي في صفقة قيمتها 1.5 مليار دولار لنحو 60 ألف برميل يومياً من النفط.





وقال رئيس مجلس إدارة أكبر شركة لتكرير النفط في البلاد "سانجيف سينغ" في بيان نشر على موقعها الإلكتروني، اليوم الإثنين، إن الصفقة سيم تنفيذها في العام الذي ينتهي في مارس 2020 من أجل تنويع مصادر الخام التابعة لها.





وتعتبر شركة النفط الهندية هي أول شركة تكرير تقوم بشراء النفط الأمريكي بموجب اتفاق سنوي، في صفقة من شأنها المساعدة في تعزيز التجارة بين نيودلهي وواشنطن.





وكانت الشركة قامت بشراء النفط الأمريكي من الأسواق الفورية كما وقعت اتفاقا قصير الآجل في أغسطس الماضي لشراء 6 ملايين برميل نفط من الولايات المتحدة في الفترة بين نوفمبر ويناير.





وأضاف سينغ أن العقد السنوي سوف يبدأ في أبريل المقبل لكنه لم يعلن تفاصيل حول الصفقة سواء اسم البائع أو سعر الشراء.





وتقوم شركة النفط الهندية بشراء 75% من احتياجاتها النفطية عبر صفقات طويلة الآجل وفي الغالب تكون مع الدول الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك.





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