اصدار اكثر من 133 الف كي كارد للاسر المشمولة براتب الاعانة

2019/02/18 | 20:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [أين - بغداد]اكملت هيئة الحماية الاجتماعية بوزارة العمل اصدار 133803 الف بطاقة ذكية [كي كارد] للاسر المشمولة في بغداد والمحافظات عد اقليم كردستان براتب الإعانة الإجتماعية ضمن الوجبتين الجديدين [الثالثة والرابعة] التي سبق وأعلنت عنها الوزارة في وقت سابق وبالتعاون مع الشركة العالمية البطاقة الذكية [كي كارد].

وذكر مدير عام دائرة تكنولوجيا المعلومات في هيئة الحماية الاجتماعية جمال عبد الرسول ان ملاكات الهيئة وخلال فترة زمنية قياسية استطاعت من استكمال اجراءات الشمول وتدقيق بيانات للأسر المشمولة تمهيدا لمنحهم راتب الإعانة الاجتماعية وفق قانون هيئة الحماية الاجتماعية رقم 11لسنة ٢٠١٤.واشاد بجهود ملاكات اقسام الحماية وما يبذلونه من عمل خدمة لشريحة الفقراء وترجمة لتوجيهات وزير العمل الدكتور باسم عبد الزمان القاضيية بضرورة حسم ملف الشمول .هذا وتدعو وزارة العمل المواطنين الى الاتصال برقم الخط الساخن 1018 في حال وجود استفسار او شكوى ليتسنى لها القيام باللازم.انتهى

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