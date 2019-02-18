المنتجات النفطية تجهز 1750 طناً من الإسفلت للبصرة

2019/02/18 | 20:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [أين- بغداد]جهزت شركة توزيع المنتجات النفطية المعامل التابعة لمديرية بلدية البصرة بـ 1750 طناً من مادة الإسفلت وذلك لغرض تبليط وإكساء شوارع المحافظة لإزالة التخسفات وإصلاح الخلل فيها.

وأوضح مدير عام الشركة كاظم مسير ياسين في بيان تلقت وكالة كل العراق [أين] نسخة منه، أن "الشركة ومن خلال هيأة التجهيز التابعة لها عملت على إصدار أمر تجهيزي يتضمن تجهيز معامل إسفلت مديرية بلدية البصرة بمادة الإسفلت نوع 40/50 وبالسعر الرسمي المدعوم وحسب الكميات المطلوبة".وأضاف أن "التوجيهات الوزارية نصت على أهمية تقديم الدعم التام الى جميع المديريات الخدمية في إطار الجهد الوطني للنهوض بالواقع الخدمي لمحافظة البصرة وباقي المحافظات الأخرى".من جانبه لفت مدير هيأة التجهيز في الشركة احسان موسى الى أن "الكمية المجهزة من الاسفلت وزعت اعتماداً على رغبتهم بتوفير الكمية المقررة وتجهيزها مناصفةً مع منفذي البصرة وذي قار ، مضيفاً بأن بالإمكان تجهيزهم بكميات إضافية أخرى في حال طلبهم ، منوهاً بأن السياق التجهيزي يتضمن إجراءات الكشف الموقعي لغرض التأكد من إستخدام المنتوج للأغراض المخصصة له".يذكر بأن شركة التوزيع سبق وإن قامت خلال الأيام القليلة الماضية بتجهيز العديد من معامل الإسفلت في محافظة بغداد بكمية 375 ألف لتر من منتوجي زيت الوقود والنفط الأبيض والمستخدمان في تحضير مادة الإسفلت لغرض تبليط الشوارع في العاصمة في إطار سعيها الدؤوب للإرتقاء بالواقع الخدمي.

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