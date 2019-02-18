2019/02/18 | 20:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعجاب 0

نجحت فرق الإطفاء في إمارة مكة بإخماد حريق ضخم شب في أحد أبراج جبل عمر بمكة المكرمة، دون وقوع أي إصابات.

وقال المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني نايف الشريف، إنه “في تمام الساعة 11:41 من يوم الأحد، ورد بلاغ مفاده بوقوع حادث حريق في فندق بمشروع جبل عمر”.





وأضاف، أن الحادث كان عبارة عن اشتعال النار في مخلفات بمساحة محدودة في مواقف سيارات تابعة لفندق بجبل عمر، وتمت السيطرة عليه دون تسجيل أي إصابات في الأرواح، مؤكدا أن التحقيقات لا تزال جارية للوقوف على أسباب الحادث.

اترك تعليق

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اخماد حريق ضخم في أحد أبراج مكة المكرمة) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اخماد حريق ضخم في أحد أبراج مكة المكرمة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).