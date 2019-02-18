2019/02/18 | 20:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ترأس رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة عادل عبدالمهدي اجتماعا للجنة التسليح في مقر وزارة الدفاع اليوم الاثنين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عبدالمهدي يترأس اجتماعا للجنة التسليح في مقر وزارة الدفاع) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عبدالمهدي يترأس اجتماعا للجنة التسليح في مقر وزارة الدفاع) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).