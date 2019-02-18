2019/02/18 | 20:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا القيادي في ائتلاف الوطنية النائب رعد الدهلكي اليوم الاثنين، الحكومة ورئيس الوزراء عادل عبد المهدي لادراج مطالب شريحة المعلمين ضمن جدول اعمال جلسة مجلس الوزراء المقبلة لمناقشتها وتطبيقها وفقا للقوانين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هل سيناقش مجلس الوزراء في جلسته المقبلة مطالب المعلمين؟) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هل سيناقش مجلس الوزراء في جلسته المقبلة مطالب المعلمين؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).