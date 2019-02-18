المشاط يناقش مع غريفيث ملف اعادة الانتشار في الحديدة

2019/02/18 | 20:13

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اتهم رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن مهدي المشاط وفد الرياض

بالمماطلة في تنفيذ اتفاق السويد حول تبادل الاسرى والحديدة. وناقش المشاط مع المبعوث الأممي مارتن غريفت الجوانب المتصلة بخطة

رئيس لجنة التنسيق الجنرال مايكل لوليسغارد وإعادة الانتشار في

الحديدة , لافتا إلى تهرب تحالف العدوان ومماطلته فيما يخص ملف الأسرى

واعادة فتح مطار صنعاء والبنك المركزي.

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