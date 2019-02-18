الاحتلال يعتدي على المصلين في الأقصى ويعتقل إمام مسجد قبة الصخرة

2019/02/18 | 20:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تصدّى شبان فلسطينيون لاقتحام قوات الاحتلال باحات المسجد الأقصى

المبارك ، واعتقلت إمام مسجد قبة الصخرة الشيخ رائد دعنا. وهاجمت قوات الاحتلال المصلّين في ساحات المسجد، وأجبرتهم على الخروج

واعتقلت أيضاً خمسة منهم واعتدت عليهم بالضرب.دائرة الأوقاف الإسلامية

في القدس دعت الفلسطينيين للتوجه إلى الأقصى للتصدي لاعتداءات قوات

الاحتلال.



بدورها قالت حركة حماس في بيان إن إغلاق الاحتلال باب

الرحمة، وتصدي المرابطين والمصلين له، هو دليل على إصرار الشعب على

مواجهة محاولات تقسيم الأقصى زمانياً ومكانياً، مؤكدة أن المسجد

الأقصى هو خط أحمر لن يسمح الشعب لأي كان بالعبث بهويته

الإسلامية.

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