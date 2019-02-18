2019/02/18 | 20:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/SNG- دعا الاتحاد الوطني الكردستاني، اليوم الاثنين، الحزب الديمقراطي الكردستاني، الى الالتزام بالاتفاق بينهما يوم 5 شباط الجاري.وقال لطيف شيخ عمر، المتحدث باسم الاتحاد الوطني الكردستاني، في مؤتمر صحفي، نقلته وسائل اعلام كردية، ان “وحدة الصف لدى الاتحاد الوطني تعني وحدة الصف في اقليم كردستان وبغداد والمناطق المستقطعة، وان يكون حسم المسائل الثلاث بحزمة ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الوطني الكردستاني يطالب حزب بارزاني الى الالتزام بالاتفاق بينهما) نشر أولاً على موقع (SNG الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الوطني الكردستاني يطالب حزب بارزاني الى الالتزام بالاتفاق بينهما) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (SNG الاخبارية).