الكرملين: الولايات المتحدة تواجه صعوبات كبيرة تجعلها في أزمة عميقة

2019/02/18 | 20:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/..أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، الاثنين، إنه لم يعد بالإمكان التكهن بتصرفات الولايات المتحدة، التي باتت تمر بأزمة عميقة.وقال ممثل الكرملين، في حديث مع صحيفة Hurriyet التركية، تابعه /الانصار/، إننا “نفهم الصعوبات التي تواجهها الولايات المتحدة والتي جعلتها في ازمة عميقة”, جاء ذلك ردا على سؤال حول ما إذا كانت الولايات […]

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