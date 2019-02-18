2019/02/18 | 20:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/..دعا مركز البحرين لحقوق الإنسان، اليوم الاثنين، السلطات البحرينية إلى الالتزام بـ”اتفاقية حقوق الطفل” وتطبيق بنودها، والإفراج الفوري وغير المشروط عن الأطفال المعتقلين.وذكر المركز في بيان، أن “السلطات البحرينية يجب أن تكف عن استهداف الأطفال والسماح لهم بإكمال دراستهم وممارسة حقوقهم التي كفلتها لهم العهود والمواثيق الدولية، واللجوء إلى محاكمة الأطفال ممن يثبت […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مركز حقوقي يدعو السلطات البحرينية إلى الالتزام بـ”اتفاقية حقوق الطفل” وتطبيق بنودها alansaar.

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