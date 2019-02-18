باحثون يعثرون على عناكب غريبة

2019/02/18 | 20:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / متابعة… عثر باحثون على عناكب في هيئة غريبة، فعلى الرغم من نفوقها قبل نحو 100 مليون سنة، ما زالت عيونها تلمع بصورة مدهشة.ووجد الباحثون العناكب العجيبة في إحدى الصخور بالمنطقة الجنوبية من كوريا الجنوبية، وهذا الأمر غير معتاد بحسب علماء الطبيعة، لأن العناكب لا تتحول إلى حفريات مع مرور الوقت بخلاف كائنات […]

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