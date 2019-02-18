خلال استقباله نائب رئيس الوزراء البلجيكي.. عبد المهدي: التحدي الاكبر حاليا هو تشجيع الاستثمار في العراق

2019/02/18 | 20:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي بمكتبه الرسمي اليوم الاثنين، نائب رئيس الوزراء البلجيكي الكساندر دي كرو ، والمفوض الاوروبي للمساعدات الانسانية وادارة الازمات كريستوس ستاليانيسيس، والوفد المرافق لهما .

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