عبدالمهدي يؤكد اهمية اختزال الوقت لزيادة انتاج الطاقة الكهربائية

2019/02/18 | 20:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي اليوم الاثنين، اهمية اختزال عامل الوقت وتركيز الجهود من اجل زيادة انتاج الطاقة الكهربائية .

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