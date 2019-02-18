شاهد .. السعودية تجهز جيشا الكترونيا جديدا في العراق

2019/02/18 | 20:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

في خطوة تمثل استكمالاً للحرب الناعمة التي توجهها السعودية الى

العراق، انشات الرياض فضائية وزجت بجيوش الكترونية لاختراق الساحة

العراقية والتلاعب بالرأي العام .تقرير : حسين الطائي

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