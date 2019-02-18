داعش يختطف 12 شخصاً ويعدم احدهم في النخيب

2019/02/18 | 20:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مصدر أمني ،الاثنين، ان" عناصر من تنظيم داعش الارهابي ، خطفوا

١٢ شخصاً في قضاء النخيب على الطريق الرابط بين ١٦٠ والنخيب, من

بينهم منتسب بالجيش العراقي تم اعدامه في مكان الاختطاف”

وقال المصدر في تصريح صحفي ، ان “المعلومات الاولية تشير الى ان من

بين المختطفين اربعة مواطنين من قضاء الرمادي”, اضافة “مختطف اخر

اسمه فارس عطيه عبيد المغري, من اللواء ٢٩ الفرقه الـ ٧ بالجيش

العراقي, تم اعدامه في مكان الاختطاف”.

فيما قال مدير ناحية النخيب سلطان بحر في تصريح ان “داعش أعدم مدني

من اهالي الناحية وحرق عجلته في صحراء النخيب(١٣٠) كم باتجاه الرطبة

ونجاة عائلة”, اضافة الى ان “فقدان ٦ أشخاص اخرين”

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