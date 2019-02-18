2019/02/18 | 20:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع / المنافذ الحدودية : ضبط عملة مزورة دولار وعراقي في مطار النجف

18/02/2019 19:58:00 PM |

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واع / بغداد / ز .أ

اعلنت هيئة المنافذ الحدودية ، الأثنين، عن ضبط عملة مزورة دولار وعراقي في مطار النجف.

وذكر بيان للهيئة تلقته ( وكالة انباء الاعلام العراقي / واع ) انه "وبعملية نوعية ووفق معلومات دقيقة وردت من مديرية االأمن الوطني في منفذ مطار النجف الاشرف الدولي عن دخول مسافر عراقي قادم من بيروت على متن الخطوط الجوية العراقية، يحمل مبالغ مزوره (دولار امريكي وعملة عراقية) تقدر أكثر من (28 الف دولار)، والعملة العراقية (150 الف ) فئة 50 الف مع (75 الف ) فئة 25 الف".

واضافت "وفق المعلومات تم تشكيل مفرزة من قبل مديريتنا وأحد ضباط الامن الوطني لمراقبة المسافر وفعلاً تم العثور على المبالغ المزوره المشار اليها أعلاه بحوزتهِ وتم اخفاها بطريقه تحايل على القانون وبعد الاستفسار منه تبين انه أداة لنقل العملة".

تم احالتهِ الى مديرية الجريمة المنظمة في النجف الاشرف لأتخاذ الأجراءات القانونية بحقهِ.

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