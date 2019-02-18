كتائب حزب الله ترفض تسلم رسالة أميركية

2019/02/18 | 20:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد

أعلنت المقاومة الإسلامية كتائب حزب الله، الاثنين، عن رفضها تسلم رسالة أميركية عبر الأمم المتحدة، تتعلق باستهداف مواقع أميركية في سوريا، فيما حذر من عمل عسكري قد ينفذه الأميركان على الحدود العراقية السورية.

وقال المتحدث العسكري باسم الكتائب جعفر الحسيني في حديث لقناة "الميادين" الفضائية، إن "كتائب حزب الله رفضت بشكل قاطع تسلم رسالة من القوات الأميركية عبر مكتب الأمم المتحدة"، مبينا "أننا أبلغنا المكتب بأنه لا حوار بيينا وبين الاميركان، وإذا كانوا يريدون شيئا عليهم أن يعلنوه في الإعلام".

وأضاف الحسيني أن "الحادثة التي يتحدث عنها الأميركيون بأننا قصفنا مواقعهم صحيحة لكن المقصود منها كان داعش وحدث انحراف بالصواريخ"، لافتا إلى أن "الأميركان كانوا قريبين جدا من المواقع المستهدفة".

وفي سياق متصل، قال الحسيني إن "هناك 31 قاعدة اميركية في العراق منها 7 للطائرات إضافة إلى 6 مراكز ومحطات استخبارية"، منوها إلى "وجود 43 ألف جندي أميركي في العراق إضافة إلى 5 شركات حماية و24 شركة متعاونة".

وتابع أن “الأميركيين سيتحركون خلال الأيام المقبلة وربما يقومون بعمل عسكري على الحدود العراقية السورية”، مؤكدا “أننا نقوم بتحركات في المناطق الحدودية مع سوريا لمتابعة تحركات الأميركيين”.

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