خاص| كتل سياسية

2019/02/18 | 20:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص

كشف ائتلاف دولة القانون، الاثنين، أن كتلا سياسي "أبلغت" عن تعرضها لضغوطات أميركية بهدف تغيير موقفها من تواجد قوات الاحتلال الأميركي في العراق.

وقال عضو الائتلاف سعد المطلبي في حديث لـ"الاتجاه برس"، إن "عددا من النواب والجهات السياسية أبلغتنا أنها تعرضت إلى ضغوط من قبل الجانب الأميركي، بهدف تغيير موقفهم السياسي من التواجد الأميركي في العراق".

وأضاف المطلبي، "لهذا نجد ان بعض الشخصيات والجهات السياسية، غيرت موقفها من التواجد الأمريكي، وبدأت تطلق حججا ومبررات لهذا التواجد".

وتابع أن "استمرار هذه الضغوط ستؤثر على القرار الوطني لاخراج القوات الأجنبية من العراق".

MA

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