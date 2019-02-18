2019/02/18 | 21:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: CZrFxyj3ak8

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بمقاطعة حزب طالباني .. برلمان الاقليم ينتخب فالا فريد رئيسا له) نشر أولاً على موقع (قناة الايام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. بمقاطعة حزب طالباني .. برلمان الاقليم ينتخب فالا فريد رئيسا له) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الايام).