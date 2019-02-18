نينوى تنتصر بكرة الطائرة ومنظمة جسر إلى… توثّق إنتصاراتها في تحقيق السلام

2019/02/18 | 21:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيزيدي 24 _ جميل الجميل ضمن مشروع مدّ الجسور بين مجتمعات نينوى – مركز الحمدانية لمنع النزاع أقام إحتفالية جماهيرية واسعة لتتويج وتكريم فريق نادي قره قوش الرياضي ممثّل محافظة نينوى بمناسبة حصوله على المركز الأول في طولة الدورة الممتاز ، عصر هذا اليوم المصادف الثامن عشر من شباط 2019 في قاعة ملعب نادي قره […]

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